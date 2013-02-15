На Рівненщині горіла школа-інтернат: дітей евакуювали

О 23 год. 10 хв. 14 лютого у с. Чудель Сарненського району в одноповерховій будівлі спального корпусу КП «Чудельська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат» внаслідок порушення правил експлуатації опалювального котла на твердому паливі виникла пожежа.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, о 23 год. 50 хв. 14 лютого підрозділами пожежно-рятувальних відділень пожежу локалізовано та в 0 год. 20 хв. 15 лютого – ліквідовано.

Жертв та постраждалих не має.

Зі спального корпусу виведено 30 вихованців (вік від 5 до 10 років) та тимчасово розселено до інших спальних корпусів.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Рівненській області.