Газпром готовий до змін формули ціни газу в контрактах

Про це повідомив Financial Times заступник голови російського газового холдингу Олександр Медведєв. За його словами, "Газпром" планує новий раунд переукладання контрактів в цьому році і відкритий для "коригування своєї формули ціни".

Однак Медведєв підкреслив, що "збільшення частки спотових цін в контрактах" не планується. Як пише РІА Новости, Медведєв також заявив, що "Газпром" не побоюється загрози з боку дешевого експорту зрідженого природного газу з США, тому що вони не будуть перевищувати 20-30 мільярдів кубометрів газу в рік і будуть, головним чином призначені для азіатських ринків.

"Вони не будуть визначальним фактором для "Газпрому", - сказав він. У січні заступник гендиректора "Газпром експорту" Сергій Челпанов повідомляв, що французька GDF Suez, австрійська Econgas і німецькі Wingas і WIEH в січні подали заявки на перегляд умов своїх контрактів з "Газпромом".

Навесні заступник голови "Газпрому" Олександр Медведєв повідомляв, що в ході переговорів "Газпром" знизив контрактну ціну у рамках довгострокових контрактів на газ для низки європейських споживачів в середньому на 10%. "Газпром" у 2013 році очікує зростання експорту газу в Європу на 9,4% - до 151,8 мільярда кубометрів, в країни СНД і Балтії - на 15,7%, до 74,5 мільярда кубометрів.