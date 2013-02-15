На Луганщині посадовець, який здавав інвалідів у найми, сів на три роки

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ задовольнив апеляцію прокуратури Луганської області на вирок Попаснянського районного суду, згідно з яким заступника директора будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів було засуджено до позбавлення волі, але в той же час звільнено його від відбуття покарання з випробуванням.

Згідно з повідомленням, посадовець за усною домовленістю з іншим громадянином, надавав останньому підопічних будинку-інтернату, які мали групу інвалідності з обмеженою дієздатністю, для виконання підсобних робіт, за що отримував грошові кошти.

Враховуючи конкретні обставини справи та характер скоєних злочинів, прокуратура області оскаржила рішення суду до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, ухвалою якого вирок суду першої інстанції скасовано у зв’язку з м’якістю призначеного покарання, і справу було направлено на новий судовий розгляд.

На сьогодні в справі винесено вирок яким посадовця засуджено до трьох років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.