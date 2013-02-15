У суботу в Україні сніжитиме

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

У східній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах північної половини країни ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині та Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура у південній та східній частині протягом доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, в Криму вдень 1-6° тепла; на решті території вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу (у центральних областях вночі та вдень 0-5° морозу); на Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві та області очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура на Київщині вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу. У м. Києві температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.