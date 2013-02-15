Лікарі: В Україні виліковують фактично двох з трьох онкохворих дітей

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив завідувач відділення дитячої онкології Національного інституту раку Григорій Климнюк сьогодні під час прес-конференції, присвяченої Всесвітньому дню захисту прав онкохворих дітей.

У той же час, за словами лікаря, в Україні щороку вмирає близько тисячі онкохворих дітей (від 950 до 1200).

«Це приблизно 25% дітей, у яких було виявлено онкозахворювання. Серед причин дитячих смертей рак посідає п'яте місце. Є країни, в яких онкопричина смертей – на першому місці», - уточнив лікар.

Він підкреслив, що забезпеченість медикаментами дитячого онкологічного відділення Національного інституту раку – 100%. «Дуже рідко буває, коли ми просимо волонтерські організації про допомогу. Тільки якщо є перебої, пов'язані з тендерними закупівлями або з постачанням імпортних ліків. Ці питання не може врегулювати МОЗ або сама медустанова. Тоді ми звертаємося до волонтерів, до фонду «Розвиток України». Вони допомагають нам забезпечити дітей препаратами», - зазначив лікар.

Зупинившись на питаннях фінансування сфери дитячої онкології, Г.Климнюк поінформував, що за останні 7 років в Україні відбулася істотна зміна в державній політиці щодо цієї категорії пацієнтів.

«До 2005-2006 року фінансування дитячої онкології було нульовим. З появою державної програми «Дитяча онкологія» воно стало більш-менш стабільним і близько 50% необхідних медикаментів і частини устаткування для лікування фінансувалося за рахунок держави. І хоч державна програма закінчилася ще в 2010 році, фінансування продовжується. Більше того – стрімко зросло. У 2013 році фінансування збільшилося в 2,5 раза порівняно з минулим роком. Це практично стовідсоткове покриття по цитастатиках і по препаратах підтримуючої терапії, що наближається до 70 відсотків», - сказав Г.Климнюк.

Водночас, підкреслив лікар, є статті, які не покриваються держбюджетом, – закупівля реагентів для діагностики, витратних матеріалів, дорогого устаткування.

«Але і ці проблеми вирішуються за допомогою співпраці з благодійниками. Наприклад, Національного інституту раку і Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Ця співпраця припускає будівництво нових лікувальних корпусів, придбання необхідного медустаткування, допомогу в лікуванні тяжкохворих дітей. Працює програма «Дерево життя», ініційована Фондом Ахметова. Завдяки цій програмі протягом останнього року батьки наших маленьких пацієнтів не заплатили ні за один ендопротез (а це сотні тисяч гривень). Для «Дерева життя» анонімні благодійники вносять по 170-190 тис. грн. Ми просимо провести наступні благодійні збори, щоб відзвітувати за виконану за рік роботу», - сказав Г.Климнюк.

Він також додав, що Фонд «Розвиток України» купив набір унікальних хірургічних інструментів для ендопротезуання онкохворих дітей вартістю більш як 1 млн. грн. «Такі високотехнологічні інструменти мають лише провідні клініки світу», - підкреслив лікар.