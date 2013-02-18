Активісти прийдуть ненавидіти «Укравтодор» під його офіс

Під офісом «Укравтодору» водії та інші небайдужі протестуватимуть проти «бездарної», на їхню думку, роботи цієї організації, а також «проти всіх, хто зобов’язаний фінансувати, будувати і утримувати дороги в нормальному стані», повідомляє Радіо Свобода.

Контрпродуктивною у своєму коментарі в соцмережі Facebook назвав цю акцію прем’єр-міністр України Микола Азаров.

«Ненависть завжди руйнує, тому я порадив цим активним товаришам справді повідомляти про небезпечні місця на дорогах, і вони будуть використані в поточній роботі дорожників», – зазначив прем’єр.