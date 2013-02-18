Мінекономрозвитку має намір спростити життя підприємцям

Про це зазначено у Меморандумі, яким Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Асоціація платників податків України (АППУ) домовились співпрацювати у напрямі спрощення порядку здійснення підприємницької діяльності та всебічної підтримки підприємницької ініціативи.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України, віце-президент АППУ Ігор Прасолов підкреслив важливість підписаного документу. «Для нас має велике значення прямий контакт і пряма взаємодія з платниками податків для правильного розуміння Міністерством, що хвилює підприємців, які у них проблеми і чому вони не вирішуються», - зазначив Ігор Прасолов.

Президент АППУ Валентина Арбузова підкреслила те, що зусилля громадськості зможуть дати максимальний результат тільки в тому випадку, коли влада буде дійсно її чути, а її ініціативи будуть відображатися в чинному законодавстві. Тому таке співробітництво є необхідним і прогнозованим.

У рамках співпраці представники Асоціації будуть залучені до підготовки та експертизи проектів нормативно-правових актів у сфері податкового законодавства, реалізації прав власності, розвитку ринкових відносин. Також відбудеться спільне вироблення пропозицій зі створення та реалізації програм стимулювання розвитку промисловості, окремих галузей економіки. Сторони планують здійснювати спільний моніторинг дотримання посадовими особами державних органів та платниками податків законодавства у сфері розвитку підприємництва, регуляторної політики.