Міліція заявляє, що на Ай-Петрі все спокійно

Сьогодні на плато Ай-Петрі проводиться запланована акція по знесенню самовільних будов, повідомила в телефонній розмові кореспонденту УНІАН співробітник Центру громадських зв`язків (ЦГЗ) Головного управління МВС України в Криму Ольга КОНДРАШОВА.

За її даними, Державна виконавча служба, згідно з рішенням суду, проводить знесення будов на Ай-Петрі (всього 7 будов). «Одну капітальну – бар-кафе «Едем», інші – недобуди», - сказала О.КОНДРАШОВА, зазначивши, що міліція зараз знаходиться на місці знесення споруд для охорони громадського порядку.

«Ситуація на даний момент (роботи по знесенню ще тривають) - спокійна, стабільна, ніяких ексцесів не було», - підкреслила співробітник ЦГЗ кримського Главку МВС.

Вона також повідомила, що на місці подій знаходиться начальник кримської міліції Анатолій МОГИЛЬОВ.

О.КОНДРАШОВА не змогла уточнити точну кількість правоохоронців, що забезпечують громадський порядок на Ай-Петрі.

«Достатня кількість (правоохоронців – УНІАН», - зазначила співробітник ЦГЗ.

Як повідомляв УНІАН, за даними заступника голови Бахчисарайскої районної державної адміністрації Айдера ХАЛІЛОВА, «було прийняте рішення суду про знесення однієї самовільної будови кримського татарина на Ай-Петрі, проте влада, міліція, держвиконавці, використовуючи це судове рішення, вирішили знести всі будови кримських татар» на плато.

За даними А.ХАЛІЛОВА, сьогодні вночі близько 50 кримських татар піднялися на плато, захищати свої будови. Вранці, за словами А.ХАЛІЛОВА, бійці «Беркуту» побили кримських татар, які знаходилися на плато, зараз проводиться знесення будов.

За інформацією А.ХАЛІЛОВА, зараз усі дороги в районі плато перекриті, в районі села Соколине збираються кримські татари.