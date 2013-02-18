Міліціонери побили чоловіка, роздягнувши на морозі до спіднього

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Луганської області, в місті Ровеньки до чергової частини місцевої міліції звернувся громадянин 1979 р. н. із заявою щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень співробітниками міліції.

Згідно з повідомленням, перевіркою встановлено, що 16 лютого о 22.00 двоє оперуповноважених міліції вивезли потерпілого на об'їзну дорогу міста, роздягли до спідньої білизни та завдали тілесні ушкодження (зламано ніс та пошкоджено ребра).

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365 КК України (перевищення влади чи службових повноважень). Передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Розслідування проводиться слідчим прокуратури міста Ровеньки Луганської області.

Хід кримінального провадження перебуває на контролі прокуратури області.