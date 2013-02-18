Росія планує послабити контроль за українським сиром

Федеральна служба з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) найближчим часом може зняти контроль за кожною партією українських сирів, що поставляються в РФ через відсутність претензій до його якості.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«Росспоживнагляд найближчим часом розгляне питання про зняття контролю кожної партії українських сирів під час їхнього ввезення в Російську Федерацію», - йдеться в повідомленні. Відзначається, що на даний момент Роспотребнадзором продовжується контроль за якістю сирів українських виробників, що надходять на територію Російської Федерації.

Так, в лабораторію «Центр гігієни і епідеміології в місті Москві» Росспоживнагляду з 09 січня по 19 лютого 2013 надійшло 152 зразка сиру різних найменувань виробництва ТОВ «ГАДЯЧСИР», ПП «Рось», філія «Охтирський сиркомбінат», ПП КФ «Прометей" , філія «Менський сир», ПАТ «Дубнамолоко», ПрАТ «Пирятинський сирзавод».

З 152 зразків повністю досліджено 139 зразків. За результатами лабораторних досліджень всі 139 партій (зразків) сиру відповідають вимогам Федерального закону № 88-ФЗ від 12.06.2008 р. «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію».

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня минулого року глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що Росія не має претензій до якості українських сирів, які поставляються на ринок Російської Федерації.

На початку минулого року року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів низки українських підприємств на територію Росії, заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.