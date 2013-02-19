Начальник «Беркута», який орудував у Гостинному дворі, відсторонений від служби

Це стало відомо "Комерсанту-Україна".

Так сьогодні міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко відреагував на вчорашні події, коли бійці спецпідрозділу «Беркут» побили громадських активістів та народних депутатів, які захищають від забудови будівлю Гостинного двору, і затримали 36 осіб, в тому числі народного депутата, члена комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Міщенка (ВО «Свобода»).

На тему: Міліція перекрила всі входи у Гостинний двір (фото)

Як повідомило сьогодні джерело "Ъ'" у МВС, від виконання обов'язків був відсторонений командир полку «Беркут» Володимир Александров, який безпосередньо віддавав наказ про затримання активістів.

«Справді, таке рішення прийняте. Крім Александрова відсторонені ще ряд співробітників міліції», - підтвердив співрозмовник видання.

Разом з тим за фактом вчорашніх подій у Гостиному дворі порушено кілька кримінальних справ, зокрема за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу («хуліганство, вчинене групою осіб»; передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років). Вже сьогодні на допити викликали низку активістів.