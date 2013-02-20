Троє звільнених з полону українців повернулися на батьківщину

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу виконуючий обов’язки директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, місцеві компетентні органи завершили слідчі дії за участю українських громадян, і 16 лютого за сприяння Посольства України в Таджикистані троє українських громадян прибули на батьківщину.

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Як повідомляв УНІАН, за звільнення українських громадян злочинці вимагали викуп у сумі 100 тис. доларів США. Силами спецпідрозділу МВС Таджикистану 31 січня було проведено операцію, в результаті якої громадяни України були звільнені.

Вони перебували у Таджикистані для проведення необхідних слідчих дій у рамках порушеної за фактом їхнього викрадення кримінальної справи.