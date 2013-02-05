У Таджикистані звільнили трьох українців, які перебували в заручниках

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

Про захоплення заручників стало відомо українській дипустанові в Узбекистані 27 січня ц.р. За звільнення наших співвітчизників злочинці вимагали викуп у розмірі 100 тис. дол. США.

Як говориться у повідомленні, закордонними дипломатичними установами України в Узбекистані і Таджикистані у взаємодії з таджикистанськими компетентними органами було оперативно вжито першочергових заходів, спрямованих на встановлення місця перебування заручників та їх визволення. Силами спецпідрозділу МВС Таджикистану 31 січня ц.р. проведено операцію, в результаті якої громадяни України були звільнені.

Таджикистанськими компетентними органами порушено кримінальну справу, ведеться слідство.

В МЗС відмічають, що справа залишається на контролі в Департаменті консульської служби міністерства та Посольстві України в Республіці Таджикистан.