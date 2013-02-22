Прокуратура Києва вимагає заборонити будівництво на Чорториї

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Деснянського району Києва.

Рішенням Київради у 2003 році ТОВ «Прімател» відведено чотири земельні ділянки загальною площею 3 га вартістю 28 млн грн для будівництва, експлуатації та обслуговування водноспортивного комплексу в парку «Дружби народів» в урочищі Чорторий. Згодом Київрадою із забудовником було укладено чотири договори довгострокової оренди землі.

Прокурорською перевіркою встановлено, що передана під забудову частина земельної ділянки знаходиться в межах прибережно-захисної смуги та водної акваторії Дніпра, який є водним об’єктом загальнодержавного значення.

За законодавством прибережно-захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності, де заборонено будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів, стоянок автомобілів тощо.

Натомість, забудовник запланував побудувати в прибережно-захисні смузі головний корпус, котельню з підземними резервуарами, каналізаційно-насосну станцію з вбудованим блоком очистки води, басейн, артезіанську свердловину, відкриту автостоянку на 19 машин, спортивні майданчики та елінг.

Крім цього, як з’ясувалося, частина земельної ділянки, яка входить до водної акваторії Дніпра, передана під забудову без відповідного рішення Кабінету Міністрів України, який наділений виключною компетенцією щодо розпорядження водними об’єктами загальнодержавного значення.

До того ж, проект землеустрою не погоджено київською санітарно-епідеміологічною службою, Державним управлінням екології та природних ресурсів, Головним управлінням охорони культурної спадщини, а державна експертиза землевпорядної документації проведена не уповноваженим органом.

У позові прокуратура вимагає скасувати рішення Київради, визнати недійсними договори оренди та заборонити будівництво водноспортивного комплексу в парку «Дружби народів» в урочищі Чорторий.