30 березня українці таки переведуть годинники

«Ми, як завжди, 30 березня перейдемо на літній час», - сказав М. Азаров.

Він вважає, що необхідно максимально використовувати світлий час доби й економити енергоресурси.

Раніше М.Азаров заявляв, що рішення про відмову переходу на «літній» і «зимовий» час необхідно приймати лише після детального вивчення думки населення і наслідків для галузей економіки, на яких може позначитися такий крок.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі підготувало законопроект, згідно з яким пропонується запровадити час другого годинного поясу (київський час) без щорічного переходу на «літній» час. Проектом закону на території України запроваджується час другого годинного поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки. Встановлення такого порядку обчислення часу спрямоване на «забезпечення поліпшення стану здоров'я громадян, підвищення працездатності населення, зменшення кількості аварій», стверджують в Мінекономрозвитку.

У січні 2013 року питання переходу на літній час знов обговорювалося в Мінекономрозвитку, проте остаточного рішення так і не було прийнято.