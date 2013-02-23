Зарізали колишнього музиканта групи "Ласковый май"

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в Слідчому комітеті РФ, тіло 40-річного безробітного уродженця України було знайдено ввечері 20 лютого в приватному будинку в міському окрузі Звенигород. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.105 Кримінального кодексу РФ (вбивство).

Затримано підозрюваного - 37-річного жителя Москви. Вилучено знаряддя злочину.

За версією слідства, вбивство скоєне в ході сварки час спільного розпиття спиртних напоїв. Зловмисник завдав близько 10 ударів ножем у ділянку живота. Після цього він викликав "швидку допомогу" і поліцію.

Як повідомив екс-продюсер "Ласкового мая" Андрій Разін, загиблий - клавішник першого складу Ігор Анісімов, який грав з 1986 по 1991 р., тобто з 13-річного віку. Це вже восьмий померлий з майже 30 колишніх учасників групи.