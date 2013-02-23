Нацбанк радить Кабміну розробити стратегію

Згідно з повідомленням на сайті Нацбанку, стратегія реформування економіки має передбачати пріоритетну підтримку галузей, орієнтованих на випуск конкурентоспроможної на світовому ринку продукції в довгостроковій перспективі та мінімально залежних від зовнішніх дій.

Також НБУ пропонує Кабміну сприяти відновленню програми “стенд-бай” з Міжнародним валютним фондом і залученню коштів інших глобальних інститутів (Світовий банк, ЄС), а також забезпечити безумовне виконання всіма суб'єктами господарювання норм чинного законодавства в частині визначення цін і тарифів лише в національній валюті України.

«У 2012 році вживалися заходи, спрямовані на стимулювання кредитної діяльності банків. Було знижено облікову ставку і ставки за кредитами рефінансування, активно проводилися операції з підтримки ліквідності банківської системи шляхом надання кредитів рефінансування і операції з придбання цінних паперів, упроваджено більш гнучкі вимоги до формування банками обов'язкових резервів», – говориться в рішенні Ради НБУ від 21 лютого. Водночас, згідно з оцінками регулятора, кредитна активність банків відновлюється недостатньо високим темпами: приріст обсягів кредитування банками реального сектора економіки за 2012 рік становив 4,9%.

Як повідомляв УНІАН, уряд України 27 лютого на розширеному засіданні Кабінету міністрів представить Президенту України Віктору Януковичу програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Програма визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики: підвищення конкурентоспроможності економіки, покращення інвестиційних умов, підтримка національного товаровиробника і реалізація політики імпортозаміщення, розвиток галузей з виробництва високотехнологічної продукції, структурна реформа в стратегічних секторах, розвиток експортного потенціалу. Реалізація положень документа передбачає, що в 2013 році зростання економіки становитиме не менш як 3%.