Міліція рятує 40 рибалок, які пішли у вільне плавання на водосховищі

12:48, 23 лютого 2013
Суспільство
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На Дніпродзержинському водосховищі відламалася крига, на якій перебувають майже 40 рибалок.

40 рибалок пішли у вільне плавання / Фото : grodnonews.by

Як повідомили УНІАН у ВЗГ УМВС Полтавської області, тривожний сигнал сьогодні, близько 10-ї години, отримали правоохоронці Кобеляцького району Полтавщини.

У повідомленні йшлося, що на Дніпродзержинському водосховищі, між селами Орлик і Радянське, відламалася крига, на якій знаходяться майже 40 рибалок.

Люди потребують допомоги. На місце події одразу виїхали міліціонери Кобеляцького підрозділу, які наразі організовують місцеве населення для надання допомоги тим, хто опинився у полоні крижаної води.

До рятувальних робіт залучені і працівники МНС Полтавщини та сусідньої Дніпропетровської області. За допомогою надувних човнів як рятувальників, так і місцевих рибалок, розпочалися заходи зі зняття людей із криги.

За попередньою інформацією міліціонерів, які зараз перебувають безпосередньо на місці події, крига відійшла від берега близько на 700 метрів.

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