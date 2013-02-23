У Києві нова мода - катання на зчепках між вагонами метро

Про це повідомила УНІАН помічник начальника лінійного управління Київського метрополітену Наталія Керницька.

«Через соціальні мережі «зачепери» планують свої поїздки і формують групу, знімають все, що відбувається, а пізніше викладають відео в Інтернеті. Такі сюжети користуються популярністю, але більшість із «зачеперів» навіть не уявляють, якому ризику вони піддають своє життя під час катань з вітерцем», - сказала вона.

За словами Н.Керницької, протягом 2012 року працівниками лінійного управління метрополітену було складено 19 адміністративних протоколів за такі дії, а з початку 2013 року зафіксовано вже 2 подібні випадки.

Столичні правоохоронці та працівники метрополітену попереджають про небезпеку порушення правил проїзду в метрополітені», - наголосила Н.Керницька.