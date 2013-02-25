Церемонію вручення премії «Оскар» дивляться близько мільярда телеглядачів

Як повідомляє РІА Новости, церемонія транслюється в прямому ефірі на 225 країн світу - для цього канал ABC встановив понад 20 телекамер, які з різних точок охоплюють всю картину видовища.

Продюсерами найпопулярнішого у світі шоу стали Крейг Задано і Ніл Мерон, за участю яких було створено фільм-мюзикл "Чикаго", що завоював в 2003 році шість золотих статуеток "Оскар".

На церемонії буде відзначено 50-річчя Бондіани, найтривалішої в історії кінематографа серії фільмів про знаменитого "агента 007" Джеймса Бонда, прем'єра якого відбулася в 1962 році. З тих пір на екран вийшли 23 фільми про супергероя, створеного Яном Флемінгом, який приніс її творцям понад 6 мільярдів доларів.

Британська співачка Адель виконає на церемонії головну пісню фільму "007: Координати" Скайфолл "(Skyfall) про Джеймса Бонда. Композиція, написана Адель у співавторстві з Полом Епуортом претендує на премію" Оскар "в номінації" Краща пісня ".