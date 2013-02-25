ЗМІ: Відмова підвищувати ціни на газ ускладнить переговори України з МВФ

Президент Віктор Янукович заявив, що ціни на газ не підвищуватимуться. "Ви можете бути впевненими, що ми ціну ні для населення, ні для промисловості підвищувати не будемо", - заявив він під час телепроекту "Діалог з країною" в п'ятницю.

Глава держави пообіцяв, що енергоносії для країни подешевшають після створення з Росією консорціуму на базі української газотранспортної системи, повідомляє Комерсант.

Заява президента ускладнить переговори України з МВФ, упевнені експерти. Підвищення тарифів на газ для населення було ключовою вимогою валютного фонду, відмовлятися від якого в МВФ не мають наміру. У ході останнього візиту місії фонду в лютому в уряді говорили, що готові на певні поступки, зокрема, на підвищення тарифів для найбільш забезпечених верств населення.

"Така заява президента не залишиться непоміченою в МВФ", - упевнений директор економічних програм Центру ім. Разумкова Василь Юрчишин. Наступний візит місії МВФ до Києва запланований на першу половину березня.

Перехід до економічно обгрунтованих цін на енергоносії та відмова від перехресного субсидування були в числі головних умов президентської програми реформ, нагадує джерело в Міненерго.

"Відмовитися від підвищення цін неможливо - навіть якщо ціна газу для України буде знижена до $ 280 за тисячу кубометрів, обсяг дотацій для теплокомуненерго складе близько $ 1,1 млрд", - говорить співрозмовник у міністерстві.

Він відзначає, що підвищення цін на газ, на якому наполягали міжнародні фінансові організації, тобто на 30%, не зможе компенсувати різницю між закупівельною ціною газу і вартістю його продажу навіть за умови, що Росія знизить ціни на газ для України. "Тому підвищувати ціни на газ для ТКЕ рано чи пізно доведеться, причому на суму навіть більшу, ніж зараз наполягають в МВФ", - говорить джерело в Міненерго.