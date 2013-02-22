Янукович: Ціни на газ для населення підніматись не будуть

Президент України Віктор Янукович під час "Діалогу з країною" заявив , що ціна на газ є головною проблемою для України от уже три роки.

Президент вчергове нагадав, що Україна платить одну з найвищих цін на газ у світі: $520-530 за тисячу кубометров.

"Населення в Україні платить реальну ціну на газ, яка склалась на нашому ринку", - заявив президент, додавши, що ціну для населення піднімати не будуть.

Оцінюючи підписані з Туркменістаном угоди про постачання газу Янукович сказав, що це лише один зі шляхів диверсифікації.

"Я б не перебільшував зараз наші можливості і можливості Туркменістану. Країни Каспійського басейну - це дуже складне питання. Ми там мало на що впливаємо", - сказав Янукович. Через це Україна планує розраховувати тільки на свої сили.

Янукович нагадав про плани нарощування власного видобутку, скорочення споживання газу країною та про підписані договори з Європою на постачання через Польщу газу з Німеччини.

"Як кажуть, потихеньку качаємо", - підсумував Янукович.