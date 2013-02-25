На Херсонщині вбили депутата облради від Партії регіонів

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, тіло 45-річної жінки знайшли працівники міліції на присадибній ділянці за її будинком. На тілі виявлено сліди побоїв. Пошуком депутата міліція зайнялася після повідомлення дочки О.Машинської – Анастасії про те, що мати вже два дні не відповідає на телефонні дзвінки.

Міліція поки що підозрює в причетності до смерті депутата її чоловіка, якого було також знайдено в будинку в стані сильного алкогольного сп'яніння. За наявною інформацією, чоловік вже давно зловживав спиртним, і на цьому грунті в сім'ї були сварки.

Також у повідомленні зазначається, що для встановлення причин смерті на місце злочину з Херсона виїхали експерти. Також чекають результати розтину.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Довідка УНІАН. Олена Машинська - депутат Херсонської облради з 2010 року. Обіймала посаду начальника відділу освіти Каланчацької РДА з 15 червня 2010 року. До цього, з 4 травня 2006 року вона була заступником голови Каланчацької РДА з гуманітарної політики і правових питань.