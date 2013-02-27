На Черкащині міліціонер 2 роки підслуховував розмови українців
14:10, 27 лютого 2013Суспільство
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Начальник підрозділу управління МВС в Черкаській області 2 роки незаконно прослуховував телефони громадян.
Міліціонер прослуховував українців
Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Черкаської області, прокуратурою області розслідується кримінальне провадження щодо начальника одного із підрозділів УМВС в Черкаській області, який впродовж 2011 - 2012 років організував незаконне здійснення моніторингу телефонних розмов громадян, чим порушив їх права.
За результатами слідства, 25 лютого правоохоронцю вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 163, 364, 366 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, службове підроблення, порушення таємниці телефонних розмов). Найближчим часом це кримінальне провадження буде направлено до суду.
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