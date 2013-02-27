На Черкащині міліціонер 2 роки підслуховував розмови українців

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Черкаської області, прокуратурою області розслідується кримінальне провадження щодо начальника одного із підрозділів УМВС в Черкаській області, який впродовж 2011 - 2012 років організував незаконне здійснення моніторингу телефонних розмов громадян, чим порушив їх права.

За результатами слідства, 25 лютого правоохоронцю вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 163, 364, 366 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, службове підроблення, порушення таємниці телефонних розмов). Найближчим часом це кримінальне провадження буде направлено до суду.