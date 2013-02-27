У компанії Ахметова показали, як студенти-архітектори бачать Андріївський узвіз (фото)

Підсумки конкурсу, оголошеного компанією ЕСТА Холдинг, були підведені у вівторок.

«Це була дуже складна задача. Щоб запропонувати проект будинку на Андріївському узвозі, потрібно як мінімум вирости в Києві, пропустити його архітектуру через себе, тонко відчути ностальгію за київським Монмартром, як це властиво представникам більш досвідченого середовища архітекторів. Але студентам, молодшій генерації архітекторів притаманне своє бачення, більш свіжий погляд на вулицю. Було цікаво почути їх, тому і організували конкурс », - розповів член журі конкурсу Вадим Заплатніков, головний архітектор компанії« Гаразд-гурт архітектури ». За його словами, з творчим завданням молоді архітектори впоралися, а деякі проекти з понад десятка представлених на конкурс засвідчили високий рівень підготовки. «На обличчя ознаки професіоналізму, концептуальності, свіжої інтерпретації європейського досвіду архітектури», - зазначив Вадим Заплатников.

Конкурс тривав з листопада 2012 року. Свої проекти на суд журі під керівництвом президента Спілки архітекторів України Володимира Гусакова подали студенти і архітектори до 35 років з різних регіонів. Кращою була названа архітектурна концепція харківських студентів Івана Шевченка та Андрія Соловйова. Студентки випускного курсу Національного університету «Львівська політехніка» Ірина Волинець і Марія Процик стали лауреатами другої премії, третього місця удостоїлися представники столичної архітектурної майстерні Archiplastica Андрій Восколович і Микита Борисенко.

Крім грошової премії, «золотий» призер конкурсу отримав запрошення в оплачуваний конкурс на розробку концепції одного з майбутніх об'єктів компанії ЕСТА Холдинг, а «срібний» - двотижневе стажування у провідному архітектурному бюро Нью-Йорка. Заохочувальні премії були також вручені іншим учасникам конкурсу. Нагадаємо, рішення побудувати культурний простір на місці демонтованих будівель швейної фабрики «Юність» компанія ЕСТА Холдинг прийняла у квітні 2012 року.

У лютому цього року суспільно-експертна рада, скликана з громадських активістів та авторитетних фахівців у сфері культури, проголосувала за концепцію створення на Андріївському узвозі багатофункціонального культурного центру за принципом відкритого майданчика.