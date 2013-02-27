Кримські татари погрожують владі бунтом

Меджліс кримськотатарського народу готовий вивести на вулиці тисячі кримських татар, якщо влада перешкоджатиме традиційному вшануванню пам’яті жертв депортації, що відзначається 18 травня.

Про це радіо «Свобода» заявив голова Меджлісу, народний депутат України Мустафа Джемілєв у зв'язку з тим, що напередодні Сімферопольська міська влада відхилила його прохання щодо сприяння Меджлісу у проведенні на центральному майдані міста жалобних заходів.

М.Джемілєв назвав «провокацією влади» відмову чиновників Сімферопольського міськвиконкому погодити запропоновані Меджлісом традиційні заходи до Дня жалоби. За його словами, у Меджлісі розцінили це як спробу усунути представницький орган кримських татар від організації жалобних заходів і спровокувати заворушення.

«Ми робитимемо те, що робили всі останні 23 роки підряд. А вони, якщо захочуть щось інше, то побачать результат», - зазначив М.Джемілєв.

За його даними, влада планує залучити до проведення цих заходів членів Ради представників кримськотатарського народу при Президентові України, які вороже налаштовані до Меджлісу та його лідерів, а для демонстрації підтримки цієї структури з боку людей - збирається підвезти з регіонів бюджетників. «Але ж кримські татари теж не мовчатимуть. Прийдуть з п’яти боків колонами, заповнять майдан. А якщо не допустять туди - будуть перекриті дороги, паралізовано рух, щонайменше у Сімферополі, а можливо, це перекинеться і на інші регіони автономії. Дуже небезпечна гра. Вона може призвести до нехороших наслідків. І тому ми звертатимемо увагу міжнародних організацій на цю провокацію», - підкреслив голова Меджлісу.

За словами М.Джемілєва, нинішній уряд автономії останнім часом проводить жорстку антикримськотатарську політику і це дуже дратує кримських татар і стимулює протестні настрої. «Зараз так загострилася ситуація, що дуже багато людей розлючені через ту політику, що ведеться стосовно кримських татар. Тому настрій людей, очевидно, буде не дуже мирний. Ми, звичайно, намагатимемося, щоб все це було у мирному руслі. Але не слід виключати якоїсь протидії жалобним заходам, якість акції, мирні акції, звичайно, але з вимогами відставки уряду», – наголосив він.

Відповідальність за можливу ескалацію етнополітичної обстановки в Криму М.Джемілєв поклав на центральну владу України, а також особисто на прем’єр-міністра автономії Анатолія Могильова. Він сказав, що «такі люди, як Могильов, з такими печерними поглядами, які стверджують, що Сталін свого часу вчинив правильно, депортувавши кримських татар, та й не лише кримських татар, але й інші народи, – такі не можуть бути у владі, обіймати якісь державні посади».

В той же час радіо «Свобода» посилається на урядову прес-службу, яка поширила коментар голови Ради міністрів АРК А.Могильова, який заявив, що провокації напередодні Дня депортації кримських татар, про які заявляє Меджліс, є «надуманими», інформаційна ситуація довкола цього «нагнітається штучно», а звинувачення з боку «окремих кримськотатарських політичних діячів» на адресу керівництва країни і Криму у «недостатній увазі до відновлення прав депортованих народів, недотриманні прав і свобод громадян – безпідставні».

У заяві також йдеться, що такі звинувачення з боку «окремих діячів» є «цілеспрямованими», щоб «на хвилі негативу відвернути увагу кримських татар від вирішення нагальних проблем, що назріли в кримськотатарському національному русі».

А.Могильов також зазначив, що керівництво країни і влада автономії «завжди відкриті до співпраці і конструктивної спільної роботи з вирішення проблем депортованих народів і очікують такого ж підходу з боку політиків, які представляють громади Криму».