Україна вирішила замінити імпортні продукти вітчизняними

Це є одним з основних напрямків Державної програми активізації розвитку економіки, розрахованої на два роки. В уряді зазначають, що основою для подальших стратегічних реформ стане підвищення конкурентоспроможності української економіки, активне впровадження політики імпортозаміщення, диверсифікація та зниження енергомісткості виробництва, а підтримка українських виробників є однією з головних цілей на цей рік.

Особливі зусилля на підтримку виробників будуть спрямовані в транспортному комплексі та сфері інфраструктури. Так, в рамках Держпрограми планується стимулювати придбання українських літаків, що дозволить забезпечити збереження понад 5 тисяч робочих місць в авіаційній промисловості та суміжних галузях. Також заплановано створення лінійки міжрегіональних двосистемних електропоїздів, чия швидкість руху складає 160 км / год. Це дозволить значно скоротити обсяги закупівель техніки іноземного виробництва та збільшити кількість транспорту оптимально пристосованого для місцевих умов. Крім того, така стратегія дасть можливість українській промисловості освоїти нові світові технології.

Окремий наголос буде зроблено на підтримку вітчизняних виробників у аграрному секторі. В результаті Держпрограмою заплановано імпортозаміщення сільськогосподарської техніки на 20%. В цілому ж, реалізація Державної програми активізації економіки буде сприяти прискореному розвитку стратегічних галузей економіки та позитивним структурним зрушенням в економіці.