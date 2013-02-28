У центрі Львова стріляли в охоронця «Криївки»

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, двоє молодиків відпочивали в ресторані „Криївка”, замовляли наїдки та значну кількість спиртного. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння почали поводитися неадекватно, за що їх вивели з приміщення закладу. Це обурило чоловіків і вони намагаючись потрапити назад до приміщення ресторану - стали вибивати двері. Працівники ресторану викликали наряд міліції.

„В той час коли до приміщення ресторану прибув наряд міліції, один з хуліганів вистрілив в охоронця ресторану, завдавши йому поранення. Чоловіків затримано”, - повідомило джерело.

У коментарі УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, підтвердила факт поранення охоронця одного з ресторанів міста.

Вона зазначила, що сьогодні, близько 6-ї години ранку, до міліції надійшов виклик від працівників одного з ресторанів у центрі міста про хуліганські дії двох чоловіків. Працівники міліції, які прибули на місце події, затримали двох жителів Львова – 28-и та 33-х років, які здійснювали хуліганські дії та поранили охоронця закладу з травматичної зброї.

Даними про стан постраждалого охоронця у міліції не володіють.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.