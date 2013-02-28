У Мінекономрозвитку розповіли про зростання інвестицій в українські підприємства на 17%

Про це повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі з посиланням на Державну службу статистики (Держстат). Це на 17% більше в порівнянні з відповідним періодом 2011 року.

За даними Держстату, обсяг капітальних інвестицій в промисловість виріс на 7,1%.

Відомство зазначає, що така тенденція зумовлена збільшенням на 24,5% інвестицій в розвиток добувної промисловості та на 4,5% в підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, частка яких склала 11,1 і 8,2% від усіх капіталовкладень в промисловість.

Також повідомляється, що за відповідний період збільшилися обсяги капіталовкладень на розвиток будівництва – на 47,4%, в діяльність готелів та ресторанів – 21,0%, в охорону здоров'я та надання соціальної допомоги – на 24,5%, у торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – на 32,1%, в діяльність транспорту та зв'язку – на 28,4%, у сільське господарство, полювання і лісове господарство – на 8,3%, у фінансову діяльність – на 37,5%.

За звітний період приріст капітальних інвестицій спостерігався в 19 регіонах.

Найбільш активно в цей період освоювалися капіталовкладення в Кіровоградській області (168,7% у порівнянні з відповідним періодом попереднього року), Одеській (157,1%), Полтавській (149,0%), Донецькій (136,4%), Київській ( 136,3%), Тернопільській (135,7%), Харківській (134,3%), Рівненській (133,6%), Луганській (129,4%), Волинській (128,2%). Найбільший спад інвестиційної активності мав місце в Хмельницькій області (82,0%).