Водій сховав від митників 50 ножів, 2 шаблі та 2 кинджали

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської митниці, під час митного контролю громадян на в’їзді в Україну, інспектор митного посту звернула увагу на нервову поведінку водія автомобіля КІА ED CEED. І хоча росіянин обрав зону спрощеного митного контролю, так званий “зелений коридор”, спільно з прикордонниками було вирішено більш ретельно оглянути авто.

В результаті огляду було виявлено, що в ніші запасного колеса автомобіля водій приховав від митного контролю 50 ножів, 2 шаблі та 2 кинджали.

Згідно ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Наразі вилучені ножі, кинджали та шаблі направлені на експертизу, і якщо вона підтвердить, що вилучене класифікується, як холодна зброя, росіянин буде нести відповідальність згідно Кримінального кодексу України.