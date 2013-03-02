Вищий спецсуд скоротив Лозінському срок ще на 4 роки - газета

Як пише газета «Сегодня» з посиланням на свої джерела, зокрема, суд, розглянувши касацію на вирок В.Лозінському, скоротив йому термін на 4 роки.

Суд першої інстанції засудив екс-депутата за вбивство Валерія Олійника до 15 років ув`язнення. Апеляційний суд пом`якшив вирок і зменшив термін до 14 років. Тепер В.Лозінський відбуватиме покарання протягом 10 років.

Як пояснили виданню у Державній пенітенціарній службі України, у В.Лозінського, за умови зразкової поведінки, є шанс звільнитися раніше - після відбування трьох четвертих від кінцевого терміну, тобто від 10 років. Це 7,5 року. Саме 1 березня виповнилося 3 роки з моменту його затримання. Тобто у найкращому випадку він зможе вийти на волю через 4,5 року, до кінця 2017-го.

За даними співбесідників газети, до В.Лозінському застосували нижчу планку покарання за ст. 115 КК (умисне вбивство), знайшовши якісь пом`якшувальні провину обставини.

Суддя Верховного суду України пояснив виданню, що рішення Вищого спецсуду остаточне і оскарженню не підлягає.

У ДПтС України і у 119-й Бориспільській колонії, де В.Лозінський відбуває покарання, про судове рішення поки нічого не знають. Можливо, сказали там, у понеділок через спецчастину рішення буде одержано.