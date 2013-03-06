У Раді хочуть ліквідувати «пережиток сталінських часів» на ринку зерна

Народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов пропонує Верховній Раді ліквідувати Державну сільськогосподарську інспекцію, що займається регулюванням питань землекористування, забезпечення якості продукції насінного господарства і розсади, організовує і координує роботу із сертифікації зернових складів і сертифікації якості зерна і продуктів його переробки.

Про це О.Царьов заявив на прес-конференції в УНІАН і повідомив, що відповідний законопроект вже зареєстровано у Верховній Раді.

«Зареєстровано законопроект, який ліквідує пережиток ленінсько-сталінських часів для контролю над ринком зерна», - заявив О.Царьов.

За його словами, для аграріїв ця інспекція є анахронізмом, від якого давно відмовилася не тільки Європа, а й країни СНД, зокрема, Росія і Казахстан. А для чиновників така інспекція є засобом «брати до 1 млрд грн хабарів».

«На Україні введена щорічна сертифікація елеваторів... Величезна кількість поборів її супроводжують... Корупційний ринок, пов'язаний із Держсільгоспінспекцією, досягає 1 млрд грн. Цей мільярд платить кожний з нас зі своєї кишені, оскільки «витрати» закладені в ціну на зерно, борошно, хліб...», - сказав О. Царьов і зазначив, що утримання Держсільгоспінсекції в 2013 році обійдеться в 327 млн. грн бюджетних коштів. «Це приблизно стільки ж, скільки держава виплачує у вигляді субвенцій місцевим бюджетам на утримання структур швидкої допомоги, а також на боротьбу зі СНІДом», - зазначив О.Царьов.

При цьому депутат не вважає, що ліквідація Держсільгоспінспекції внесе хаос в регулювання агросектору. Він звернув увагу на те, що діяльність інспекції дублює ряд функцій інших служб - Державного агентства земельних ресурсів, Державної ветеринарної і фітосанітарної служби, Державної інспекції захисту рослин і ряду інших органів.

«Основна мета законопроекту - це приведення українського законодавства до європейських норм. З ухваленням документа Україна наблизиться до міжнародної практики регулювання аграрного сектору», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, депутати від Партії регіонів Володимир Пилипенко, Віктор Бондар і Олег Кулінич запропонували Верховній Раді скасувати обов'язкову сертифікацію якості зерна і продуктів його переробки, за винятком зерна, яке повністю або частково одержується за державні кошти, або ж якщо така умова передбачена контрактом, а також у разі ввезення зернових і продуктів їх переробки на територію України. Згідно з внесеним ними законопроектом пропонується безстроково сертифікувати послуги зберігання зерна, при цьому скоротити термін видачі такого сертифікату до 10 днів.

Чинне законодавство передбачає видачу сертифікату елеваторам на 1 рік і обов'язкову сертифікацію якості зерна і продуктів його переробки у всіх випадках переміщення його по території України і при експортно-імпортних операціях.