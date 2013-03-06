9-12 березня виставка–ярмарок «Сезон ВЕСНА» у Київському Палаці Спорту

18:46, 06 березня 2013
Суспільство
1039 0

9-12 березня відвідайте виставку-ярмарок товарів легкої промисловості  «Сезон ВЕСНА» у Київському Палаці спорту. Це  –  яскрава і цікава виставкова подія на початку календарної весни, нагода порадувати себе та своїх близьких і рідних обновами до весняного сезону.

Виставки-ярмарки у Києві вже давно стали популярними серед покупців. Саме тут є різноманітність та  вибір жіночого, чоловічого та дитячого асортименту представлених товарів.

Жінки, які віддають перевагу класичному стилю, не залишаться байдужими до якості і ексклюзивності одягу сучасних українських виробників.

Не забувають на виставках і про чоловіків: класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток, трикотажу, українського, польського, турецького виробництва.

Ще є можливість придбати зі знижками шуби, дублянки, хутряні жилети, вироби із шкіри  різноманітних барв, фасонів та розмірів виробництва України, Росії, Польщі, Словаччини, Туреччини.

На виставці-ярмарку представлено великий вибір сезонного взуття. Для тих, кому подобається купувати наперед – розпродаж взуття із зимових колекцій.

Доповнити свій гардероб яскравим шарфом або сумкою зможе кожен бажаючий – такий великий та різноманітний вибір модних шарфів, хусток та сумок на виставці.

Особливою популярністю у покупців користується  недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.

Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці-ярмарку, просто неможливо. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне  - до душі. Завітайте  на ярмарок і упевнитесь у цьому самі.

Виставка працює з 11.00 до 19.00.  Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/750

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter