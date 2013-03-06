Уряд дав добро на «розширення» МВС

Як повідомляє Урядовий портал, відповідну постанову прийнято на засіданні уряду.

Як зазначається у рішенні, необхідність таких змін передбачена у зв’язку з набранням чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до його положень, повноваження слідчих органів внутрішніх справ значно розширено. Як наслідок, це збільшило навантаження на працівників слідчих підрозділів та їх керівний склад.

Підготовлена Міністерством внутрішніх справ постанова Кабінету міністрів передбачає, що в слідчих управліннях головних управлінь (управлінь) МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, чисельність працівників яких перевищує 40 одиниць, кількість посад заступників начальників буде збільшена до трьох одиниць.

У той же час у слідчих підрозділах міських, районних та лінійних відділів внутрішніх справ, чисельність працівників яких перевищує 14 одиниць, кількість посад заступників начальників планується збільшити до двох одиниць.

Запропоноване збільшення кількості заступників керівників органів досудового розслідування забезпечить належне виконання ними обов’язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, а також нормативно врегулює функціонування органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ.