Міндоходів пропонує імпортерам квітів скаржитися

А разі митних затримок пропонує скаржитися за допомогою сервісу «Пульс Міндоходів і зборів». Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

«Зважаючи на посилений попит на квіткову продукцію у лютому-березні, Міндоходів і зборів узяло на особливий контроль митне оформлення імпорту зрізаних квітів і квітів у горщиках. На сьогодні немає обмежень за місцем митного оформлення квітів», - сказано у повідомленні Міндоходів.

Разом з тим, у Міністерстві звертають увагу, що запорукою швидкого проходження митних процедур є достовірність декларування, наявність необхідних документів і відміток про проходження фітосанітарного контролю.

«Квіти – особливий товар з обмеженим терміном зберігання. Відповідно і митне оформлення таких товарів здійснюється в першу чергу. І тому ми рекомендуємо імпортерам використовувати електронне декларування. Паперове і електронне декларування мають однакову юридичну силу, проте електронний варіант дозволить істотно прискорити процес митного оформлення товарів», - зазначається у повідомленні міністерства.

При цьому у міністерстві застерегли торговців від спроб безпідставного підвищення цін на квіти у роздріб. «Жодної економічної підстави для цього немає. Більше того, об'єднання баз даних Податкової і Митної служб дозволяє контролювати діяльність компаній, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і ведуть роздрібну торгівлю, а також контролювати правильність сплати всіх необхідних платежів до бюджету», - відзначили у міністерстві і, користуючись нагодою, привітали жінок зі святом весни.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів здійснило ребрендинг інтерактивного сервісу «Пульс податкової», який тепер приймає звернення громадян і бізнесу як з податкових, так і з митних питань.