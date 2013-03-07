Телеканали переконали рекламодавців платити більше

Найбільшим телеканалам вдалося переконати рекламодавців заплатити за рекламу в цьому році дорожче.

Про це пише Комерсант-Україна. Альянс телегруп StarLightMedia Віктора Пінчука, "Інтер" Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна, а також "Медіа Група Україна" Ріната Ахметова зміг підвищити ціни у середньому на 25-30%. Частина рекламодавців відмовилася співпрацювати з альянсом і перейшла на канали групи "1 +1", але вже за підсумками лютого їх ефір практично заповнений, констатують експерти.

У минулому році рекламодавці були готові бойкотувати розміщення реклами на каналах альянсу StarLightMedia, не погоджуючись із заявленим підвищенням цін - на 40-70%. У січні частина найбільших клієнтів, таких як Procter & Gamble, "Київстар", Schwarzkopf & Henkel, дійсно не розміщувалися на каналах альянсу, намагаючись добитися кращих умов, каже голова департаменту стратегічного дослідження та планування агентства ZenithOptimedia Ігор Даценко. "Альянс залишив рекламодавцям тільки одну можливість зниження цін - збільшити рекламний бюджет", - відзначає директор агентства Денис Сторожук.

Рекламодавці тим не менш домоглися певних поступок від каналів. У SLM стверджують, що кінцеві ціни на розміщення реклами на їх телеканалах виросли в середньому на 25%. А директор з продажу реклами групи "Інтер" Дмитро Дутчин оцінює інфляцію в своїй групі в 30%. Для порівняння, у минулому році інфляція становила 10-15%. Але навіть для такого зниження цін рекламодавці були змушені віддати каналам максимальні рекламні бюджети - ті, які вони готові були б витратити при найоптимістичніших прогнозах продажів, зазначає пан Сторожук.

Кінцева ціна контракту буде залежати від виконання або невиконання рекламодавцем заявленого бюджету за підсумками року - чим більше він витратить, тим більшу знижку отримає, зазначає пан Дутчин. "Це мотивує клієнтів виконувати бюджети", - вважає він. Однак на рекламу компанія виділяє певний відсоток свого прибутку, і якщо він виявиться нижчим, ніж планується на початку року, то не буде і реклами, говорить директор з корпоративних питань компанії Nestle в Україні і Молдові Геннадій Радченко. У цьому випадку канали не зможуть тримати високі ціни, вважає пан Сторожук.