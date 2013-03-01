Телеканали перевірять на приховану рекламу алкоголю

Нагадаємо, що відповідно до внесених змін в чинне законодавство в денний час в Україні телевізійна реклама алкогольної продукції заборонена. На телебаченні та радіо ролики, що містять рекламу алкоголю, можуть виходити в ефір тільки з 23.00 до 6.00.

Тим не менш, останнім часом спостерігаються грубі системні порушення цих вимог. Тому Громадська рада при Нацраді України з питань телебачення і радіомовлення вирішила перевірити дотримання телерадіокомпаніями законодавства щодо спонсорства алкогольних напоїв.

Для фіксації порушень «громадські працівники» звернулися до Нацради з проханням провести моніторинг ефіру як у робочі, так і у вихідні дні. Причому, мова буде йти не тільки про ротацію роликів, але і про приховану рекламу. Як показують результати всеукраїнських досліджень, проведених Київським міжнародним інститутом соціології (4-10 лютого, 2000 респондентів-телеглядачів) 89,6% українців вважають будь-які згадки найменувань торгових марок алкоголю рекламою. Причому, це прямо впливає на їх поведінку, як споживачів - особливо на молодь. Кожен п'ятий респондент у віці 18-29 років зазначив, що купує алкоголь саме тих марок, інформацію про яких отримує завдяки телебаченню.

У той же час, за даними ВООЗ, Україна займає перше місце в світі за вживанням алкоголю дітьми та молоддю - 40% жителів нашої країни у віці 14-18 років систематично споживають алкогольні напої.