В Івано-Франківську побили знімальну групу «Нового каналу»

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, вчора ввечері під час зйомки сюжету програми «Ревізор» в одній із кав’ярень Івано-Франківська виник конфлікт, під час якого власник закладу не дозволив журналістам проводити відеозапис в приміщенні кафе.

Словесна суперечка переросла в штовханину, внаслідок чого членам знімальної групи спричинено незначні тілесні ушкодження та пошкоджено відеокамеру.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження та взяла на контроль розслідування за фактом перешкоджання законній діяльності журналістам«Нового каналу». Процесуальне керівництво здійснює прокуратура міста Івано-Франківська.