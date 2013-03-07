Офіційний курс валют на 11 березня
20:53, 07 березня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 7 березня – 799.3000)
100 EUR – 1039.8893 (на 7 березня – 1041.8876)
10 RUR – 2.5983 (на 7 березня – 2.6103)
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