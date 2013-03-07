Офіційний курс валют на 11 березня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 7 березня – 799.3000) 100 EUR – 1039.8893 (на 7 березня – 1041.8876) 10 RUR – 2.5983 (на 7 березня – 2.6103) Усі курси валют на 11 березня

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