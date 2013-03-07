У Полтаві в автомобілі згорів водій
21:48, 07 березня 2013Суспільство
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Вранці 7 березня у Полтаві у власному автомобілі згорів 26-річний водій.
Загиблий продавав дизельне пальне прямо із салону автомобіля
Про це УНІАН повідомили у центрі пропаганди управління Держслужби НС України у Полтавській області. За даними ДСНС, сьогодні о 05.45 до оперативної диспетчерської служби надійшла інформація про пожежу в автомобілі «РАФ» по вулиці Харківське шосе у Полтаві.
На момент прибуття рятувальників вогонь встиг повністю охопити автомобіль, в салоні якого все ще перебував водій – 26-річний чоловік.
За словами очевидців, загиблий продавав дизельне пальне прямо із салону автомобіля. Збитки і причина пожежі встановлюються.
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