У Полтаві в автомобілі згорів водій

Про це УНІАН повідомили у центрі пропаганди управління Держслужби НС України у Полтавській області. За даними ДСНС, сьогодні о 05.45 до оперативної диспетчерської служби надійшла інформація про пожежу в автомобілі «РАФ» по вулиці Харківське шосе у Полтаві.

На момент прибуття рятувальників вогонь встиг повністю охопити автомобіль, в салоні якого все ще перебував водій – 26-річний чоловік.

За словами очевидців, загиблий продавав дизельне пальне прямо із салону автомобіля. Збитки і причина пожежі встановлюються.