IV Міжнародна конференція - Нові медіа - нові можливості

Проводиться акредитація та реєстрація на щорічну IV Міжнародну конференцію “Нові медіа - нові можливості”. Програма конференції охоплює три тематичні секції: медіабізнес, медіааудиторія/реклама та медіаконвергенція. Організатор: Незалежна асоціація телерадіомовників. Учасники: голова Асоціації онлайн радіо Іспанії Еліза Ескобедо; головний редактор медіа-агенції Ecriteo (Франція) Марсель Леві; головний редактор www.segodnya.ua Світлана Панюшкіна; директор з маркетингу телеканалу Russia Today Аліна Міхальова; директор департаменту Інтернет-проектів каналу СТБ Анатолій Савін; керівник Інтернет-проектів холдингу «ТАВР Медіа» Юлія Смірнова; керівник Інтернет-проектів каналу ICTV Ольга Тищук; швейцарський медіаексперт Домінік Борн; професор, зав.кафедри new media Львівського Національного університету ім.І.Франка Борис Потятиник. Конференція відбудеться в межах Українського медійного проекту «У-Медіа», що здійснює Інтерньюз Нетворк за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 22 березня у готелі Radisson Blu (Київ). Детальна програма - http://new-media.in.ua/programm/ Телефони::+380 67 657 95 15 , email project@nam.com.ua.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter