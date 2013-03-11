IV Міжнародна конференція - Нові медіа - нові можливості

11:16, 11 березня 2013
Суспільство
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Проводиться акредитація та реєстрація на щорічну IV Міжнародну конференцію “Нові медіа - нові можливості”.

Програма конференції охоплює три  тематичні секції: медіабізнес, медіааудиторія/реклама та медіаконвергенція. Організатор: Незалежна асоціація телерадіомовників.

Учасники:

голова Асоціації онлайн радіо Іспанії Еліза Ескобедо; 

головний редактор медіа-агенції Ecriteo (Франція) Марсель Леві;

головний редактор www.segodnya.ua Світлана Панюшкіна;

директор з маркетингу телеканалу Russia Today Аліна Міхальова;

директор департаменту Інтернет-проектів каналу СТБ Анатолій Савін;

керівник Інтернет-проектів холдингу «ТАВР Медіа» Юлія Смірнова;

керівник Інтернет-проектів каналу ICTV Ольга Тищук; швейцарський медіаексперт Домінік Борн;

професор, зав.кафедри new media Львівського Національного університету ім.І.Франка Борис Потятиник.

Конференція відбудеться в межах Українського медійного проекту «У-Медіа», що здійснює Інтерньюз Нетворк за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 22 березня у готелі Radisson Blu (Київ).   Детальна програма -   http://new-media.in.ua/programm/ Телефони::+380 67 657 95 15 , email project@nam.com.ua.

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