Професор: Зростання імунітету бактерій до антибіотиків небезпечне, як тероризм
Головний лікар Англії попереджає про серйозну загрозу.
Зростання опору бактерій антибіотикам становить не менш серйозну загрозу, ніж тероризм, вважає головний лікар Англії професор Саллі Дейвіс.
Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на «Бі-бі-сі».
За словами професора, всього через 20 років звичайні операції можуть стати смертельно небезпечними, якщо буде втрачена здатність людського організму боротися з інфекціями.
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«Якщо ми не вживатимемо заходів, ми можемо практично відкотитися до ситуації XIX століття, коли люди вмирали через зараження після найпростіших операцій. Ми втратимо можливість пересаджувати органи і користуватися багатьма з доступних зараз способів лікування раку», - попереджає Дейвіс.
Головлікар Англії вважає, що необхідно стимулювати розробку фармацевтичними компаніями нових антибіотиків. «Новий клас антибіотиків не з'являвся з кінця 80-х, і є лише кілька великих фармацевтичних компаній, які розробляють їх», - заявила Дейвіс, пообіцявши підняти це питання на квітневому саміті G8 в Лондоні.