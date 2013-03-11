Професор: Зростання імунітету бактерій до антибіотиків небезпечне, як тероризм

Зростання опору бактерій антибіотикам становить не менш серйозну загрозу, ніж тероризм, вважає головний лікар Англії професор Саллі Дейвіс.

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на «Бі-бі-сі».

За словами професора, всього через 20 років звичайні операції можуть стати смертельно небезпечними, якщо буде втрачена здатність людського організму боротися з інфекціями.

На тему: До Києва прийшов новий штам грипу - ЗМІ

«Якщо ми не вживатимемо заходів, ми можемо практично відкотитися до ситуації XIX століття, коли люди вмирали через зараження після найпростіших операцій. Ми втратимо можливість пересаджувати органи і користуватися багатьма з доступних зараз способів лікування раку», - попереджає Дейвіс.

Головлікар Англії вважає, що необхідно стимулювати розробку фармацевтичними компаніями нових антибіотиків. «Новий клас антибіотиків не з'являвся з кінця 80-х, і є лише кілька великих фармацевтичних компаній, які розробляють їх», - заявила Дейвіс, пообіцявши підняти це питання на квітневому саміті G8 в Лондоні.