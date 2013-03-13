Імпорт пива зріс у півтора рази

Про це повідомили УНІАН у Державній митній службі.

Згідно з повідомленням, у натуральному виразі імпорт пива в лютому збільшився до 3,1 тис. тонн з 2,1 тис. тонн у січні п.р.

При цьому за вказаний період експорт пива з країни в грошовому виразі становив 5,1 млн. дол., що на 3,9% більше, ніж у січні 2013 року. У натуральному виразі українські пивовари експортували 16,4 тис. тонн пива проти 15,8 тис. тонн у січні.

Як повідомляв УНІАН, імпорт пива в Україну за підсумками 2012 року збільшився до 38,8 млн. дол. з 34,6 млн. дол. у 2011 році. Від поставок на зовнішні ринки вітчизняні пивовари виручили 100,1 млн. дол., що на 6,7% більше, ніж у 2011 році.