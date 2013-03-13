ЄС просить Україну не висувати претензій до СОТ щодо тарифів
ЄС просить Україну відкликати нотифікацію до Світової організації торгівлі (СОТ) про перегляд тарифів на 371 товарну позицію.
Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “ЄС-плюс” з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.
“Комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де Гухт передав під час саміту Україна-ЄС Президенту Віктору Януковичу офіційне звернення з проханням відкликати нотифікацію в СОТ”, - цитує видання дипломата, що опікується торговельною політикою ЄС.
За інформацією видання, питання відкликання тарифів не є прямою умовою для підписання майбутньої угоди про асоціацію між ЄС та Україною, однак може суттєво вплинути на схвалення рішення в Брюсселі.
“Було б трагічно, якби Україна досягла прогресу в політичних, юридичних реформах, виконуючи критерії, встановлені у висновках Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня минулого року, і потім, раптом, виникли б проблеми в торговельній частині”, - цитує видання іншого європейського дипломата, що опікується питаннями зовнішньої політики ЄС.
Дипломат також висловив думку, що рішення звернутися до СОТ було викликане, скоріш за все, внутрішньою ситуацією в Україні. У свою чергу, його колега, який займається торговельною політикою ЄС зазначив, що йому важко робити висновки щодо причин появи української нотифікації у СОТ.
“Спочатку ми подумали, що причини появи нотифікації – політичні, оскільки вона була подана напередодні парламентських виборів в Україні, однак з того часу ми так і не отримали ніякої інформації, яка б пояснювала такий демарш”, - сказав співрозмовник ЄС-плюс.
Він також висловив здивування повідомленнями в українських ЗМІ про те, що 30-40 членів СОТ підтримали українську заявку.
“На одному з останніх засідань, здається, під голосуванням Японії, головуючий попросив підняти руки всіх, хто хоче виступити на підтримку заявки України. Ніхто не обізвався. У той час як проти чітко виступили 120 країн”, - сказав дипломат.
Він повідомив, що заявка України неприйнятна для ЄС, передусім через те, що вона може створити негативний прецедент, коли зобов’язання, взяті на себе країною-членом при приєднанні, можуть бути переглянуті вже через кілька років після приєднання.
“За Україною можуть бути такі країни, як Росія, Китай...”, - сказав дипломат.
Як повідомляв УНІАН, Україна приєдналася до СОТ в 2008 році.
Восени минулого року Київ подав нотифікацію до СОТ, в який запропонував переглянути максимально допустимі тарифи на імпортні та експортні мита на 371 товарну позицію, що стало безпрецедентним випадком за всю історію існування СОТ.