ЄС просить Україну не висувати претензій до СОТ щодо тарифів

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “ЄС-плюс” з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.

“Комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де Гухт передав під час саміту Україна-ЄС Президенту Віктору Януковичу офіційне звернення з проханням відкликати нотифікацію в СОТ”, - цитує видання дипломата, що опікується торговельною політикою ЄС.

За інформацією видання, питання відкликання тарифів не є прямою умовою для підписання майбутньої угоди про асоціацію між ЄС та Україною, однак може суттєво вплинути на схвалення рішення в Брюсселі.

“Було б трагічно, якби Україна досягла прогресу в політичних, юридичних реформах, виконуючи критерії, встановлені у висновках Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня минулого року, і потім, раптом, виникли б проблеми в торговельній частині”, - цитує видання іншого європейського дипломата, що опікується питаннями зовнішньої політики ЄС.

Дипломат також висловив думку, що рішення звернутися до СОТ було викликане, скоріш за все, внутрішньою ситуацією в Україні. У свою чергу, його колега, який займається торговельною політикою ЄС зазначив, що йому важко робити висновки щодо причин появи української нотифікації у СОТ.

“Спочатку ми подумали, що причини появи нотифікації – політичні, оскільки вона була подана напередодні парламентських виборів в Україні, однак з того часу ми так і не отримали ніякої інформації, яка б пояснювала такий демарш”, - сказав співрозмовник ЄС-плюс.

Він також висловив здивування повідомленнями в українських ЗМІ про те, що 30-40 членів СОТ підтримали українську заявку.

“На одному з останніх засідань, здається, під голосуванням Японії, головуючий попросив підняти руки всіх, хто хоче виступити на підтримку заявки України. Ніхто не обізвався. У той час як проти чітко виступили 120 країн”, - сказав дипломат.

Він повідомив, що заявка України неприйнятна для ЄС, передусім через те, що вона може створити негативний прецедент, коли зобов’язання, взяті на себе країною-членом при приєднанні, можуть бути переглянуті вже через кілька років після приєднання.

“За Україною можуть бути такі країни, як Росія, Китай...”, - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, Україна приєдналася до СОТ в 2008 році.

Восени минулого року Київ подав нотифікацію до СОТ, в який запропонував переглянути максимально допустимі тарифи на імпортні та експортні мита на 371 товарну позицію, що стало безпрецедентним випадком за всю історію існування СОТ.