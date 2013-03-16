Жителів Запоріжжя переконують, що «коричневий дощ» - це не страшно

Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Запорізькій області запевняє, що приводу для занепокоєння у зв'язку з тим, що 15 березня в регіоні пройшов «коричневий дощ», який викликав паніку серед населення, немає.

Офіційну заяв з цього приводу, у зв'язку з масовими зверненнями журналістів і жителів про природу дивного «коричневого дощу», зробила сьогодні, 16 березня, помічник начальника управління ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева.

За її словами, «так званий коричневий або бурий дощ» спостерігався напередодні – 15 березня в другій половині дня не тільки на території Запоріжжя, а й у ряді інших населених пунктів, зокрема в Нікополі, Дніпропетровську і Севастополі.

Люди, які потрапили під дощ, відзначали, що краплі дощу мають дивний буро-коричневий колір, що особливо чітко видно на одязі та автомобілях, і цей «дивний дощ» став приводом для появи чуток про нібито екологічну катастрофу.

«Ці чутки абсолютно безпідставні: всі відповідальні служби провели необхідні дослідження і ніяких відхилень у стані навколишнього середовища не виявили», - заявила Ю.Баришева.

Так, зокрема, в період дощу і після його завершення в Запорізькій області проби грунту, дощової води, повітря, а так само виміри рівня радіації, за словами Ю.Баришевої, проводили фахівці Запорізької обласної санепідемслужби, облгідрометслужби і ДСНС у Запорізькій області.

«За даними головного санітарного лікаря Запорізької області Анатолія Севальнева, «ніяких забруднень навколишнього середовища не виявлено». Начальник облгідрометслужби Інна Черник також заявляє, що дослідження проб і вимірів, здійснені її підлеглими, свідчать про те, що «перевищення норм не зафіксоване, кислотність в межах норми». За даними управління охорони здоров'я, «не зафіксовано звернень до медиків у зв'язку з погіршенням стану здоров'я через опади», - зазначила Ю.Баришева.

За її словами, від промислових підприємств Запорізької області, яким телефонували 15 березня, «одержана інформація про відсутність будь-яких несанкціонованих викидів».

Однозначної відповіді на питання, що ж стало причиною випадання незвичайного «коричневого дощу», на даний момент немає.