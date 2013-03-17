Харків погрожує референдумом про зміну політичної системи

Відповідна резолюція вже підготовлена ​​для затвердження на Конференції громадських організацій членів «Єдиної соціальної мережі», яка відбудеться 19 березня в Харкові.

«З моменту обрання Верховної Ради України пройшло більше чотирьох місяців, - наголошується в проекті резолюції, - однак вищим законодавчим органом його конституційні функції не виконуються, життєво важливі для країни закони не приймаються. Кабінет міністрів України в таких умовах не може повноцінно працювати і виконувати функції найвищого органу виконавчої влади. Законодавча та вся вертикаль державної виконавчої влади в країні фактично паралізована ».

Якщо на вимогу громадських організацій Президент не розпустить Верховну Раду VII скликання, планується створення ініціативної групи для проведення всеукраїнського референдуму, на який будуть винесені питання скорочення чисельності народних депутатів, запровадження другої палати парламенту, повного скасування депутатської недоторканності, а також проведення позачергових виборів виключно за мажоритарною системою.