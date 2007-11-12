У Бердянську в зливовий колодязь провалився автобус з пасажирами

Інформацію про це сьогодні агентству УНІАН офіційно підтвердили в прес-службі ГУ МЧС в Запорізькій області.

"Дійсно, близько 16.00 11 листопада в Бердянську біля одного з будинків по вулиці Дюміна в зливовий колодязь провалився пасажирський автобус "Мазда". За допомогою спецтехніки рятувальники звільнили транспортний засіб з пастки. В автобусі знаходилося 5 чоловік", - повідомили в прес-службі.

За офіційними даними, ніхто не постраждав.