Один із зниклих у Криму африканських футболістів знайшовся в Чернівцях
00:15, 19 березня 2013Разное
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Співробітники міліції встановили місцезнаходження одного з трьох зниклих у Євпаторії футболістів з Африки - його знайдено у Чернівцях.
У правоохоронців є напрацювання стосовно двох інших.
Про це УНІАН повідомив за телефоном помічник начальника із взаємодії з громадськістю і ЗМІ Євпаторійського міськвідділу МВС Юрій Раслін.
«Одного знайшли у Чернівцях. Є оперативна інформація стосовно інших. Поки не коментуємо», - сказав Ю.Раслін.
У міліції говорять, що футболісти самі залишили місто у Криму.
Як повідомляв УНІАН, 14 березня футболісти з Африки Бамба Мамаду, Куа Роджер Ібрагім і Бамба Абубакр вийшли з будівлі готелю в Євпаторії і зникли. Хлопці розмовляють лише французькою.
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