Один із зниклих у Криму африканських футболістів знайшовся в Чернівцях

У правоохоронців є напрацювання стосовно двох інших.

Про це УНІАН повідомив за телефоном помічник начальника із взаємодії з громадськістю і ЗМІ Євпаторійського міськвідділу МВС Юрій Раслін.

«Одного знайшли у Чернівцях. Є оперативна інформація стосовно інших. Поки не коментуємо», - сказав Ю.Раслін.

У міліції говорять, що футболісти самі залишили місто у Криму.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня футболісти з Африки Бамба Мамаду, Куа Роджер Ібрагім і Бамба Абубакр вийшли з будівлі готелю в Євпаторії і зникли. Хлопці розмовляють лише французькою.