Авіакомпанія МАУ через снігопад скасувала свої рейси

У зв`язку з складними метеорологічними умовами в районі київського міжнародного аеропорту «Бориспіль» авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з метою гарантування безпеки пасажирів скасувала виконання всіх своїх рейсів до 10.00 неділі, 24 березня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії.

Трансферні пасажири, що перебувають у транзитній зоні аеропорту «Бориспіль», будуть забезпечені необхідним обслуговуванням. Пасажирам, що вилітають з інших аеропортів маршрутної мережі МАУ за межі Києва, будуть запропоновані варіанти перельоту рейсами інших авіакомпаній за наявності місць на цих рейсах.

Пасажири з квитками авіакомпанії МАУ на скасовані рейси можуть скористатися перельотом в іншу дату після відновлення рейсів за розкладом. З питань зміні дати вильоту пасажири можуть звертатися в каси авіакомпанії МАУ в терміналі “F” аеропорту «Бориспіль», каси в Києві за адресою Харківське шосе, 201-203 (телефон: 581-51-61), вул. Лисенка, 4 (телефон: 230-86-93) і в кол-центр авіакомпанії МАУ за телефоном у Києві 581-50-50, для абонентів мобільного зв`язку: 566.

Пасажири, які мають намір повернути квиток, можуть це зробити і одержати повернення грошей у місці придбання квитка.

Інформацію про виконання рейсів за розкладом після 10:00 24 березня буде надано додатково.