Штормове попередження в Криму продовжили ще на день

На сьогодні, 13 листопада, в Криму знову оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в автономії, згідно з даними Гідрометеоцентру, на Кримському півострові очікуються складні погодні умови: мокрий сніг, ожеледь.

На річках Криму очікується зростання рівня води на 0,3-1 метри (над поточними позначками).

Сьогодні в Криму північно-західний вітер (9-14 метрів за секунду), місцями пориви вітру зі швидкістю 15-20 метрів за секунду. Вологість 96%.

За даними кримського Главку МНС, проїзд дорогами Криму забезпечений. Чергує 52 чоловік і 47 одиниць спецтехніки; працюють 11 чоловік і 8 одиниць техніки.

На Грушевському і Ангарському перевалах проїзд також забезпечений. В цілому там працюють 8 чоловік і 5 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, 10, 11 і 12 листопада в Криму оголошувалося штормове попередження.